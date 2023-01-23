『[バタフライ] ゲームシャツ エリスター10・シャツ ブラック(278) L【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 16時 35分に出品され04月08日 16時 35分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
軽量で吸水速乾に優れる生地を使用。スマートなシルエットを採用した 契約選手の着用ウエア『エリスター10』の販売モデル
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落札価格7801円
587 入札履歴
終了
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