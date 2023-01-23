『ピントグラス PINTGLASSES 老眼鏡 シニアグラス 中度 (老眼鏡1本で度数:+0.60D ~ +2.50Dの累進設計) 専用ケース【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 01時 20分に出品され03月29日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピントグラス PINTGLASSES 老眼鏡 シニアグラス 中度 (老眼鏡1本で度数:+0.60D ~ +2.50Dの累進設計) 専用ケース
【商品説明】
・【サイズ・重量】 レンズ幅：50mm ブリッジ幅：18mm テンプル長：140mm 商品重量：25g 【素材】 フロント：ニッケルステン合金 テンプル：アセテート モダン：- クリングス：ニッケルステン合金 鼻パット：CP材 レンズ：アクリル
・クラシックなラウンドタイプ。天地幅が広く
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 6.90 cm
奥行 : 17.10 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7800円
947 入札履歴
終了
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