『BTM キャットタワー キャットツリー スリムタワー ハウス 猫ベッド 隠れ家 猫タワー 爪研ぎ 階段 梯子 多頭飼い【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 08時 55分に出品され03月23日 08時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 全高150cm、安定性抜群、シニア猫と子猫に最適 高いところが大好きなネコちゃんのための台座 上り下りしやすい階段を設置 8か所麻紐あり、いっぱいガリガリできます 猫ちゃんがよろこぶネズミおもちゃ付きます。