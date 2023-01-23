『パーム(Palm) アウターウェア レッド S センター Centre 12164【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 21時 35分に出品され04月28日 21時 35分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パーム(Palm) アウターウェア レッド S センター [Centre] 12164



【商品説明】

・S

・ウエスト：72cm～80cm

・胸囲：86cm～94cm

・身長：170cm～174cm

CMR-X07284ST3V

【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 39.20 cm

奥行 : 53.10 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。