『Jabra Elite 3 ダークグレー 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品 Apt-X IP55 Bluetooth 5.2 クリアな通話【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 05時 18分に出品され04月05日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Jabra Elite 3 ダークグレー 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品 Apt-X IP55 Bluetooth 5.2 クリアな通話



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。