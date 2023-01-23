『コールマン シールド35グレー/ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 02時 08分に出品され04月14日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン シールド35グレー/ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・突然の雨でも安心の防水素材

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ コールマン

シールド35グレー/ブラック