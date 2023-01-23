『コールマン シールド35グレー/ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 02時 08分に出品され04月14日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン シールド35グレー/ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・メイン素材: ポリエステル
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: ファスナー
・突然の雨でも安心の防水素材
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7797円
424 入札履歴
終了
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