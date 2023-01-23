『storkデスク ブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 03分に出品され04月05日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

storkデスク ブラウン



【商品説明】

・JANコード 4933178063989

・W1000×D500×H720mm

・カラー ブラウン

・品番 STW-1000D(BR)

・ｓｔｏｒｋデスク



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。