『ホーム＆キッチン 大一鋼業 マーキーポリス プラスフック 5個 PH-5 シルバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 13分に出品され03月19日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チヌ竿
【商品名】
プロマリン(PRO MARINE)CB 天将落し込み 33-39
【商品説明】
・全長（m）:3.90継数:5仕舞（cm）:97自重（ｇ）:152先径/元径（mm）:0.8/21.4適合錘:0～3号カーボン率（％）:88
・フィールドに合わせて長さ調整が可能な2ウェイレングス設計
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 102.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7792円
768 入札履歴
終了
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