『愛媛みかん 5kg ×2箱 良品以上 西宇和みかん 贈答用みかん にも利用可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 15分に出品され03月29日 19時 15分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

愛媛みかん 5kg ×2箱 良品以上 西宇和みかん 贈答用みかん にも利用可



【商品説明】

・愛媛県みかんの中でも西宇和みかんは高級みかんとして扱われています。酸味と甘みのバランスが最高！

・生産地 ： 愛媛県 西予市 内容量 ： １０ｋｇ （温州みかん M～Lサイズ 約90~100個）良品のため多少の傷がございます。

・Ｍ～Ｌサイズの多少の傷のある良品のお品物になります。１１月１９日頃より出荷を予定しております。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。