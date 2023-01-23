『Kenko 単眼鏡 ギャラリーEYE 4×12 4倍 12mm口径 最短合焦距離19cm BLACK 日本製 001462【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 21分に出品され04月06日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 単眼鏡 ギャラリーEYE 4×12 4倍 12mm口径 最短合焦距離19cm BLACK 日本製 001462



【商品説明】

・1000m先の視野 :210.2m

・ひとみ径 :3mm

・アイレリーフ :15.2mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率:4倍

・実視界:12

・対物レンズ有効径 :12mm

・明るさ :9



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。