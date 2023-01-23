『ガイアの水135 ガイアライトボトル (スケルトン)オリジナル温泉タオル付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 17分に出品され03月30日 05時 17分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 REOオリジナル：オリジナル温泉タオル付

いつでもどこでも美味しい水が飲める携帯型浄水器

容量はたっぷり500ミリリットル（幅：83mm、高さ：245mm、満水時の重さ：650g）

JIS規格13項目除去をクリアした高性能浄水フィルターを搭載

フィルターはたっぷり380Lの浄水能力で、交換目安は約３?４ヶ月