『CableMod E-Series Classic ModFlex Sleeved Cable Kit for EVGA G7 / G6 /【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 21時 55分に出品され04月23日 21時 55分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CableMod E-Series Classic ModFlex Sleeved Cable Kit for EVGA G7 / G6 /



【商品説明】

・ハイスピード



【サイズ】

高さ : 17.70 cm

横幅 : 31.29 cm

奥行 : 40.69 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。