『パズル GAN11 M Pro Frosted 3×3キューブ 日本語説明書 ＆ 日本語版6面解法手順説明書 & スタンド＆ お手入れクロス付 内部【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 04時 40分に出品され03月13日 04時 40分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジグソーパズル
【商品名】
GAN11 M Pro Frosted 3×3キューブ 日本語説明書 ＆ 日本語版6面解法手順説明書 & スタンド＆ お手入れクロス付 内部
ノーブランド品
【商品説明】
・?【168種類のカスタマイズが可能に】軸距離（センターピース可動距離）4段階、弾力６段階、磁力7段階で調整することができます。GAN356XSから調整機能が大幅にアップデートされ、様々な回転スタイルや好みの感触に適応することが可能です。GANキューブでスピードを解放しましょう。
・?【GAN356XSの進化モデル】64個の磁石を使用したプロフェッショナルなコアポジショニングシステムにより低始動抵抗と安定でスムーズな回転を実現
・?【充実のパッケージ内容】標準内容物【?GAN11M Pro Frosted Stickerless 内部
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7574円
101 入札履歴
終了
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