『ライシン メタルダンベル 32kg 1kg刻み 専用 シャフト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 17分に出品され03月30日 05時 17分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ライシン メタルダンベル 32kg 1kg刻み 専用 シャフト



【商品説明】

・ライシン メタルダンベル 32kg 1kg刻み 専用のシャフトです。

・本商品には製造時に付いた小さいキズやヨゴレなどがある場合がございます。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。