『ファインモールド スター・ウォーズ ミレニアム・ファルコン 1/144 プラモデル組み立てキット SW11【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 22分に出品され04月19日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ・(C)2010 Lucasfilm Ltd. & TM.

・組み立て、塗装が必要な製品。別途、工具、塗料等が必要。







カテゴリー:

メーカー: ファインモールド(FineMolds)

ブランド: ファインモールド(FineMolds)

高さ: 5.4 センチ

幅: 20.0 センチ

奥行: 34.8 センチ

重量: 0.3 Kg



商品カテゴリ HIPOストア ホビー ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル 船、ボート

商品コード wss-B003982AH6