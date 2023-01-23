『uhlsport(ウールシュポルト) GKウインドアップジャケット U91401 レッド M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 23時 55分に出品され04月04日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
uhlsport(ウールシュポルト) GKウインドアップジャケット U91401 レッド M
【商品説明】
・カラー:レッド(64)
・サイズ:M(身長167-173cm、チェスト89-95cm)
・素材:ナイロン100%
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7779円
770 入札履歴
終了
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