『uhlsport(ウールシュポルト) GKウインドアップジャケット U91401 レッド M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 23時 55分に出品され04月04日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

uhlsport(ウールシュポルト) GKウインドアップジャケット U91401 レッド M



【商品説明】

・カラー:レッド(64)

・サイズ:M(身長167-173cm、チェスト89-95cm)

・素材:ナイロン100%



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。