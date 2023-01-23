『FCS サーフィン デッキパッド KOLOHE ANDINO アスリートシリーズ サーフトラクション 3ピース (DARKNESS)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 11分に出品され03月27日 22時 11分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FCS サーフィン デッキパッド KOLOHE ANDINO アスリートシリーズ サーフトラクション 3ピース (DARKNESS)
【商品説明】
・部門名: ユニセックス
【サイズ】
高さ : 5.08 cm
横幅 : 38.10 cm
奥行 : 43.18 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
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