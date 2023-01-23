『VGP 2022 受賞EarFun Air Pro SV ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 完全ワイヤレスイヤホン ワイヤレス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 12時 36分に出品され04月27日 12時 36分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

VGP 2022 受賞EarFun Air Pro SV ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 完全ワイヤレスイヤホン ワイヤレス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 9.60 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。