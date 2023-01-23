『イヤホン用 ケーブル 須山補聴器 FitEar cable 013 (ストレート)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 19分に出品され03月05日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド名：須山補聴器

商品名/型番：FitEar cable 012 (L字)

コネクタ：FitEar 2Pin

プラグ：3.5mm3極

JAN：2003210105020

発売日：2021年1月5日

種別：イヤホン用 ケーブル (リケーブル)