『イヤホン用 ケーブル 須山補聴器 FitEar cable 013 (ストレート)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 19分に出品され03月05日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：須山補聴器
商品名/型番：FitEar cable 012 (L字)
コネクタ：FitEar 2Pin
プラグ：3.5mm3極
JAN：2003210105020
発売日：2021年1月5日
種別：イヤホン用 ケーブル (リケーブル)
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落札価格7778円
267 入札履歴
終了
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