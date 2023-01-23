『トオケミ(TOHKEMI) レインウェア 雨やどり シルバー シルバー L #4600【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 07時 00分に出品され04月26日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「トオケミ(TOHKEMI)」より引用"
【商品名】
トオケミ(TOHKEMI) レインウェア 雨やどり シルバー シルバー L #4600
【商品説明】
・原産国:中国
・材質:表地=ナイロン100% PVCコーティング(高弾性)、裏地=ポリエステル100%(抗菌防臭メッシュ)
・適応胴囲:(S)68~76cm(M)76~84cm(L)84~92cm(LL)92~100cm(3L)100~108cm
・適応胸囲:(S)80~88cm(M)88~96cm(L)96~104cm(LL)104~112cm(3L)112~120cm
・適応身長:(S)155~165cm(M)165~175cm(L)170~180cm(LL)175~185cm(3L)180~190cm
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
720 入札履歴
終了
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