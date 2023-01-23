Moldi 栃木レザー ミニ財布 二つ折り 財布 日本製【JAPAN FACTORY】【お歳暮】

商品情報

販売元：Leather Goods Shop Hallelujah



バッグ・靴・小物

[ 0.8cm厚で圧倒的な手軽さ体験 ]



栃木レザーの硬くて薄い、蓋のない財布。

ちょっとした外出やランチタイムでの驚くほどポケットにスッキリと収まるMoldiなら身軽に。

浅く、取り出しやすく蓋のない小銭入れは指先でスッと取り出しやすい高さに設計。

メインのカードポケットは2ヶ所ですが、札入れ部分にカードを追加で収納したり、レシートやポイントカードを保管することができます。

また、コインポケット下には小さな隠しポケットを配置しています。



[ 高級感のある栃木レザー VONO ANILINE]

しなやかで堅牢、そして年月を重ねるごとに味わい深く変化していく栃木レザーは、世界中で評価されています。

日本一の品質を誇るレザーを製造するタンナーこそが、この栃木レザーです。

天然皮革の豊かな表情はそれぞれが持つ個性です。1点1点の風合いをお楽しみ下さい。



品番、カラー

JAW020

Camel Black Wine Green Navy



素材、仕様

素材：牛革（栃木レザー）

サイズ：幅9.5cm/高さ8.5cm/厚み0.8cm

カードポケット2ヶ所/札入れ1ヶ所/隠しポケット1ヶ所

重量：（約）42g