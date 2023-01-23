『ヒュンメル ウォームアップジャケット トレーニングジャケット メンズ インディゴネイビー (71) XO【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 31分に出品され03月11日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒュンメル ウォームアップジャケット トレーニングジャケット メンズ インディゴネイビー (71) XO



【商品説明】

・クイックリリースファスナー・吸汗速乾・ストレッチ・BEE DRY

・メイン素材: 92% ポリエステル， 8% ポリウレタン

・素材構成: 92% ポリエステル， 8% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 24.89 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。