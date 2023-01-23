『ヒュンメル ウォームアップジャケット トレーニングジャケット メンズ インディゴネイビー (71) XO【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 31分に出品され03月11日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒュンメル ウォームアップジャケット トレーニングジャケット メンズ インディゴネイビー (71) XO
【商品説明】
・クイックリリースファスナー・吸汗速乾・ストレッチ・BEE DRY
・メイン素材: 92% ポリエステル， 8% ポリウレタン
・素材構成: 92% ポリエステル， 8% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 24.89 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7777円
16 入札履歴
終了
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