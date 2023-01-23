『ファイテン(phiten) メンズ アルミニウム ネックレス RAKUWAネック EXTREME スタンダード ブラック/レッド 50ｃｍ肩【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 07時 20分に出品され03月05日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイテン(phiten) メンズ アルミニウム ネックレス RAKUWAネック EXTREME スタンダード ブラック/レッド 50ｃｍ肩



【商品説明】

・カラー:ブラック/レッド

・サイズ:50cm

・性別:男性/女性

・技術:メタックス

・素材:紐部(生地)/ナイロン (中芯)/エラストマー 留め具/ステンレス、アルミ、ウレタン



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。