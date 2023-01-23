『BRIO ( ブリオ ) WORLD レール&ロードトラベルセット 全33ピース 対象年齢 3歳~ ( 電車 おもちゃ 木製 レール ) 3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 48分に出品され03月22日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,773円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BRIO ( ブリオ ) WORLD レール&ロードトラベルセット 全33ピース 対象年齢 3歳~ ( 電車 おもちゃ 木製 レール ) 3



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 34.60 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 2.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ BRIO

(

ブリオ

)

WORLD

レール&ロードトラベルセット

全33ピース

対象年齢

3歳~

(

電車

おもちゃ

木製

レール

)

3