『BRIO ( ブリオ ) WORLD レール&ロードトラベルセット 全33ピース 対象年齢 3歳~ ( 電車 おもちゃ 木製 レール ) 3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 48分に出品され03月22日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,773円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BRIO ( ブリオ ) WORLD レール&ロードトラベルセット 全33ピース 対象年齢 3歳~ ( 電車 おもちゃ 木製 レール ) 3
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 34.60 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 2.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7773円
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終了
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