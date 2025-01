BABYMETAL BEGINS -THE OTHER ONE-（完全生産限定盤） [Blu-ray]【2025年の人気アイテム】

商品情報

種別:Blu-ray 音楽邦楽ロック 発売日:2023/10/11 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2023/07/07 BABYMETAL ベビーメタル ベビーメタルビギンズジアザーワン BABYMETAL映像作品 特典:アナログサイズジャケット仕様 内容:THE LEGEND/Megitsune/Gimme Chocolate!!/MAYA/Mirror Mirror/Time Wave/KARATE/Believing/METALIZM/Distortion(feat.Alissa White-Gluz)/PA PA YA!!(feat.F.HERO)/Road of Resistance/BABYMETAL DEATH - Shin ver. -/Ijime,Dame,Zettai/METAL KINGDOM/Road of Resistance/Iine!/PA PA YA!!(feat.F.HERO)/Mirror Mirror/Light and Darkness/KARATE/Monochrome/METALIZM/Distortion(feat.Alissa White-Gluz)/Divine Attack - Shingeki -/THE ONE/BABYMETAL DEATH/Ijime,Dame,Zettai 解説:日本の女性3人組メタルダンス・ユニット”BABYMETAL(ベビーメタル)”。「アイドルとメタルの融合」をテーマに2010年に結成され、2013年シングル「イジメ、ダメ、ゼッタイ」でデビュー。圧倒的なパフォーマンスに海外からも注目をあつめ、国外を中心に多く