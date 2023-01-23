『BABYMETAL BEGINS -THE OTHER ONE-（完全生産限定盤） [Blu-ray]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 59分に出品され03月28日 19時 59分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 音楽邦楽ロック 発売日:2023/10/11 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2023/07/07 BABYMETAL ベビーメタル ベビーメタルビギンズジアザーワン BABYMETAL映像作品 特典:アナログサイズジャケット仕様 内容:THE LEGEND／Megitsune／Gimme Chocolate!!／MAYA／Mirror Mirror／Time Wave／KARATE／Believing／METALIZM／Distortion（feat.Alissa White-Gluz）／PA PA YA!!（feat.F.HERO）／Road of Resistance／BABYMETAL DEATH - Shin ver. -／Ijime，Dame，Zettai／METAL KINGDOM／Road of Resistance／Iine!／PA PA YA!!（feat.F.HERO）／Mirror Mirror／Light and Darkness／KARATE／Monochrome／METALIZM／Distortion（feat.Alissa White-Gluz）／Divine Attack - Shingeki -／THE ONE／BABYMETAL DEATH／Ijime，Dame，Zettai 解説:日本の女性3人組メタルダンス・ユニット”BABYMETAL（ベビーメタル）”。「アイドルとメタルの融合」をテーマに2010年に結成され、2013年シングル「イジメ、ダメ、ゼッタイ」でデビュー。圧倒的なパフォーマンスに海外からも注目をあつめ、国外を中心に多く