『リカちゃん LF-04 かぞくでドライブ ファミリーカー【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 21時 57分に出品され03月11日 21時 57分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リカちゃん LF-04 かぞくでドライブ ファミリーカー
【商品説明】
・(C)TOMY
・パッケージ重量: 0.87 kg
・対象年齢 :3歳から
・対象性別 :女の子
【サイズ】
高さ : 15.90 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 870.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
605 入札履歴
終了
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