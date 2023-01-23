『リカちゃん LF-04 かぞくでドライブ ファミリーカー【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 21時 57分に出品され03月11日 21時 57分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リカちゃん LF-04 かぞくでドライブ ファミリーカー



【商品説明】

・(C)TOMY

・パッケージ重量: 0.87 kg

・対象年齢 :3歳から

・対象性別 :女の子



【サイズ】

高さ : 15.90 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 870.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。