『園芸用土壌改良剤 BioBizz LIGHT-MIX(バイオビズ ライトミックス) (50リットル)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 00時 06分に出品され03月11日 00時 06分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 園芸用土

【商品名】

BioBizz LIGHT-MIX(バイオビズ ライトミックス) (50リットル)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 69.00 cm

重量 : 12.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。