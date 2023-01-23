『ミレー リュック 翠雨/スイウ 22(SUIU) HEATHER MUSTARD【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 25分に出品され03月29日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミレー リュック 翠雨/スイウ 22(SUIU) HEATHER MUSTARD



【商品説明】

・【商品概要・用途】撥水生地の女性向け軽量デイパック。 ハイキングや自然散策にも安心の大きめサイズ

・【機能性】・丈夫で撥水性の高い素材・便利な収納・軽くてシンプルなデザイン

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・収納可能サイズ: 11-20L

・留め具の種類: バックル

・耐水性能なし

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ミレー

リュック

翠雨/スイウ

22(SUIU)

HEATHER

MUSTARD