『エフスタイル リュックサック 刺繍ワッペン付 防水布使用 アサルトリュック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 06時 08分に出品され04月07日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル リュックサック 刺繍ワッペン付 防水布使用 アサルトリュック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフスタイル

リュックサック

刺繍ワッペン付

防水布使用

アサルトリュック