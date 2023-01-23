『エフスタイル リュックサック 刺繍ワッペン付 防水布使用 アサルトリュック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 06時 08分に出品され04月07日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル リュックサック 刺繍ワッペン付 防水布使用 アサルトリュック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 30.40 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7767円
801 入札履歴
終了
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