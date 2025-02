ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN B / マイク付き /【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

型式:密閉ダイナミック型

ドライバーユニット:約13.5mm

質量:約34g

電源:リチウムイオン充電池(内蔵)

充電時間:約2.5時間

型式:エレクトレットコンデンサー型

指向特性: 全指向性

ノイズキャンセリング機能有

・電池持続時間(連続音声再生時間):(NC ON) 最大9.0時間, (NC OFF) 最大10.5時間・電池持続時間(連続通話時間):(NC ON) 最大6.5時間, (NC OFF) 最大7.5時間・電池持続時間(待受時間):(NC ON) 最大30時間, (NC OFF) 最大100時間

付属:ハイブリッドイヤーピースS,M,L(各2)、マイクロUSBケーブル