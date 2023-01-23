新作 レディースバッグ 本革トートバッグ ショルダーバッグ　ハンドバッグ　バック　通勤通学 収納たっぷり カバン　ビジネス　レザーバッグ【新年の贈り物】

商品情報

品名:レディース本革トートバッグ

素材（外側）:牛革

素材（内側）:ポリエステル

サイズ(約):横25cm、縦28.5cm、マチ10cm

金具の色：シルバー

開閉式：マグネット式

ショルダーベルト調整可能：50-90cm

ポケット内側：メイン収納*1 小物用オープン式*1

ポケット外側：小物用オープン式*1

収納:鍵、ノート、ティッシュ、化粧品、財布、スマホ、水筒、折りたたみ傘、ipad mini、ipadなど

A4対応:不可

重さ(約）:670g





ご注意

デリケートに仕上がった革の表面はキズがつきやすく、また水に濡れた場合、

汗、摩擦等により色落ち、着色の可能性がありますので十分ご注意下さい。

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