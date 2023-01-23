『新作 レディースバッグ 本革トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ バック 通勤通学 収納たっぷり カバン ビジネス レザーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 28分に出品され03月28日 16時 28分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名:レディース本革トートバッグ
素材（外側）:牛革
素材（内側）:ポリエステル
サイズ(約):横25cm、縦28.5cm、マチ10cm
金具の色：シルバー
開閉式：マグネット式
ショルダーベルト調整可能：50-90cm
ポケット内側：メイン収納*1 小物用オープン式*1
ポケット外側：小物用オープン式*1
収納:鍵、ノート、ティッシュ、化粧品、財布、スマホ、水筒、折りたたみ傘、ipad mini、ipadなど
A4対応:不可
重さ(約）:670g
ご注意
デリケートに仕上がった革の表面はキズがつきやすく、また水に濡れた場合、
汗、摩擦等により色落ち、着色の可能性がありますので十分ご注意下さい。
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落札価格7761円
485 入札履歴
終了
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