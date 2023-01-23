『ソニー ポータブルスピーカー SRS-XB13 PC コーラルピンク 2021年モデル 防水・防塵IP6 バッテリー駆動最大16時間【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 21時 14分に出品され03月23日 21時 14分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ポータブルスピーカー SRS-XB13 PC コーラルピンク 2021年モデル 防水・防塵IP6 バッテリー駆動最大16時間
【商品説明】
・Sound Diffusion Processor 搭載(ソニー独自の高音質プロセッサー) 縦置きで音の広がりを再現。高音質・重低音
・Sound Diffusion Processor搭載 スマホの音を気軽に高音質で楽しめる
・マルチウェイストラップ付属 ぶら下げる、ひっかけると使い方自在
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品:USB Type Cケーブル(1)、ストラップ(1)
・防塵・防水(IP67)
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 8.70 cm
奥行 : 12.90 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7756円
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終了
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