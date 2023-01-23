『（まとめ）ますぶち園 給茶機用粉末茶 煎茶 60g 1袋〔×20セット〕〔代引不可〕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 42分に出品され04月02日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）ますぶち園 給茶機用粉末茶 煎茶 60g 1袋【×20セット】 【ジャンル・特徴】 水でもお湯でもすぐ溶け簡単に飲めるインスタントティー。給茶機用粉末煎茶。 [ キユウチヤキヨウ センチヤ ]