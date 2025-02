Poop Bag Shop Dog Waste Bags， 700-Count with Poop Bag Dispenser， Blue by Poop Bag Shop[並行輸入品]【2025年度カレンダ】

商品情報

商品名:Poop Bag Shop 700-Count Dog Pet Waste Poop Bags, 35 Refill Rolls with Poop Bag Dispenser, Blue 翻訳:Poop Bag Shop 700カウント 犬 ペット 廃棄物 うんちバッグ 詰め替えロール35個 うんちバッグディスペンサー付き ブルー 700 pet waste bags20 bags per roll, 35 rolls poop bag dispenserSturdy dog poop bagsColor: Blue (Bag Size: 12.5 inch long and 8.6 inch wide)Great value for pet owners.