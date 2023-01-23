『(26， Black/Green) - Speedo Sprint Splice PowerPLUS Brief Male並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 23時 07分に出品され03月23日 23時 07分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|(26， Black/Green) - Speedo Sprint Splice PowerPLUS Brief Male
|ブランド名
|Speedo
|商品コメント
| PowerPlusファブリック
追加の流動性，快適さと強力な機能減らしながらmotion-all。
圧縮技術向上のために筋肉をサポートと伸長力を増加。
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0786096293020
商品コード
YS0000047439039246
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落札価格7756円
859 入札履歴
終了
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