『DMC Devil May Cry Definitive Edition (輸入版:北米) - PS4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 14時 38分に出品され03月31日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|DMC Devil May Cry Definitive Edition (輸入版:北米) - PS4
|ブランド名
|Capcom Entertainment(World)
|商品コメント
|商品の説明Developed by Ninja Theory， DmC Devil May Cry: Definitive Edition will include all of the stylish action gameplay from the original release， all previously released downloadable content， including the Vergils Downfall campaign plus brand new modes and additional content， making this the ultimate offering for Devil May Cry fans. Maximizing the potential of next-gen hardware， the games high quality production values will run at a stunning 1080p and smooth 60 fps across PlayStation4 and Xbox One.より』DmC Devil May Cry: Definitive Edition』は、PS3/XB360で発売されたDmC: Devil May Cryに様々なパワ-アップ・追加要素をプラスした、まさに決定版。・各種グラフィックの改善・Vergils Downfallを含む全DLC収録・新スキン・タ-ボモ-ド・ハ-ドコアモ-ド・マニュアルタ-ゲットロック・バ-ジルでプレイできる新たなBloody Palace・新たなカットシ-ンの導入…など、多数パワ-アップしたリマスタ-決定版です。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
8904130836558
商品コード
YS0000028722688408
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落札価格7756円
991 入札履歴
終了
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