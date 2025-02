DMC Devil May Cry Definitive Edition (輸入版:北米) - PS4【2025年度カレンダ】

商品コメント

商品の説明Developed by Ninja Theory, DmC Devil May Cry: Definitive Edition will include all of the stylish action gameplay from the original release, all previously released downloadable content, including the Vergils Downfall campaign plus brand new modes and additional content, making this the ultimate offering for Devil May Cry fans. Maximizing the potential of next-gen hardware, the games high quality production values will run at a stunning 1080p and smooth 60 fps across PlayStation4 and Xbox One.より』DmC Devil May Cry: Definitive Edition』は、PS3/XB360で発売されたDmC: Devil May Cryに様々なパワ-アップ・追加要素をプラスした、まさに決定版。・各種グラフィックの改善・Vergils Downfallを含む全DLC収録・新スキン・タ-ボモ-ド・ハ-ドコアモ-ド・マニュアルタ-ゲットロック・バ-ジルでプレイできる新たなBloody Palace・新たなカットシ-ンの導入…など、多数パワ-アップしたリマスタ-決定版です。