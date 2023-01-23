『ロードメジャー 距離測定器 ウォーキングメジャー ロードカウンター 折り畳み可能 0?99999.9M 小型車輪 大画面 精密測定 道路 舗【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 19分に出品され03月20日 02時 19分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロードメジャー 距離測定器 ウォーキングメジャー ロードカウンター 折り畳み可能 0?99999.9M 小型車輪 大画面 精密測定 道路 舗
【商品説明】
・(Precision Measurements) The high-precision load measuring device is perfect for construction workers， farmers， etc
・Anti-Slip: Load measuring device with thick anti-slip wheels. Suitable for precision measurements of roads， pavement， or land
・Large Screen / Foldable: Load measuring device with foldin
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 25.20 cm
奥行 : 70.80 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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メジャークラフト 2代目ソルパラX メバリングロッド メバル SPX-S702UL-7.0フィート(約213cm)ソリッド穂先
¥ 7728
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落札価格7752円
642 入札履歴
終了
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