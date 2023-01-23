『ジェラート ピケ ネルギンガムチェックシャツ PWFT205334 レディース RED F【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 18時 10分に出品され03月27日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ジェラート ピケ] ネルギンガムチェックシャツ PWFT205334 レディース RED F
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7750円
987 入札履歴
終了
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