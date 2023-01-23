『ジェラート ピケ ネルギンガムチェックシャツ PWFT205334 レディース RED F【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 18時 10分に出品され03月27日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ジェラート ピケ] ネルギンガムチェックシャツ PWFT205334 レディース RED F



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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カテゴリ ファッション

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