『モレスキン リュック 15インチPC収納 ビジネスリュック ET72BKA1 スレート IDバックパック メンズ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 15時 11分に出品され04月12日 15時 11分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モレスキン リュック 15インチPC収納 ビジネスリュック ET72BKA1 スレート IDバックパック メンズ ブラック
【商品説明】
・タテ:40.1 cmX ヨコ:29.1 cmX マチ:12.1 cm
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: - 耐水性ナイロン - コーティングされたキャンバ ス素材
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 35.79 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7750円
569 入札履歴
終了
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