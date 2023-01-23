『ブリヂストン 高硬度 六つ折り マットレス セミシングル コンパクト 60cm幅 ブラック BS-6SSSBK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 24分に出品され03月04日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ブリヂストン 高硬度 六つ折り マットレス セミシングル コンパクト 60cm幅 ブラック BS-6SSSBK



【商品説明】

・サイズ：（厚み）4×（幅）60×（長さ）195cm

・中身：215ニュートンのウレタンフォーム使用

・側地：ポリエステル100％

・原産国：日本（側地：中国）



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。