『ブリヂストン 高硬度 六つ折り マットレス セミシングル コンパクト 60cm幅 ブラック BS-6SSSBK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 24分に出品され03月04日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリヂストン 高硬度 六つ折り マットレス セミシングル コンパクト 60cm幅 ブラック BS-6SSSBK
【商品説明】
・サイズ：（厚み）4×（幅）60×（長さ）195cm
・中身：215ニュートンのウレタンフォーム使用
・側地：ポリエステル100％
・原産国：日本（側地：中国）
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7749円
559 入札履歴
終了
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