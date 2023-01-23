『ATEPA テント ツーポールテント アルミポール 軽量 ソロキャンプ 耐水圧3000mm 通気 防風 防水 アウトドア コンパクト 簡単設【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 26分に出品され03月26日 17時 26分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ATEPA テント ツーポールテント アルミポール 軽量 ソロキャンプ 耐水圧3000mm 通気 防風 防水 アウトドア コンパクト 簡単設



【商品説明】

・【幅広い用途】キャンプ、ハイキング、トレッキング、登山、花火大会 、BBQ、運動会、お花見など、いつでもどこでも気軽に使えます。防災対策として、家・車内に常備しておけることもオススメます。

・【超便利3点セット】キャンプ折りたたみテーブル＋チェア＋ＵＬ系ツーリングテント！ テント使用時サイズ：210cm*（70cm/110cm+45cm）*95cm、収納サイズ：φ16x30cm、超軽量：1.2kg。ミニテーブル使用時サイズ：35x37.5x10cm、キャンプ椅子使用時サイズ：W54xD75xH100cm。

・【通気性】外部テントを取り外すことができ、内部には高密度ネットがあり、通気性が良くて蚊や



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 3.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。