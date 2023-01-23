『Ugears ユーギアーズ マーブルランステップホイスト 70157 Marble Run Stepped Hoist 木のおもちゃ 3D立【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 05分に出品され04月16日 07時 05分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ugears ユーギアーズ マーブルランステップホイスト 70157 Marble Run Stepped Hoist 木のおもちゃ 3D立



【商品説明】

・パッケージサイズ：37.8*17*3.4 cm

・パーツ数：355

・ブランド:UGEARS

・モデルサイズ：29.5*27*27.5 cm

・予想組み立て時間：8時間



【サイズ】

高さ : 3.71 cm

横幅 : 17.09 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。