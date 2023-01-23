『フェルコ 剪定鋏 FELCO31 210mm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 25分に出品され03月18日 13時 25分に終了予定です。即決価格は7,747円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フェルコ 剪定鋏 FELCO31 210mm
【商品説明】
・※利き手を問わずご使用頂けます。
・全長:210mm
・専用設計の特殊タイプ
・曲線形のアルミ合金鍛造ハンドル
・製造国:スイス
・重量:225g
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 9.65 cm
奥行 : 28.45 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7747円
86 入札履歴
終了
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