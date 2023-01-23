『フェルコ 剪定鋏 FELCO31 210mm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 25分に出品され03月18日 13時 25分に終了予定です。即決価格は7,747円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フェルコ 剪定鋏 FELCO31 210mm



【商品説明】

・※利き手を問わずご使用頂けます。

・全長:210mm

・専用設計の特殊タイプ

・曲線形のアルミ合金鍛造ハンドル

・製造国:スイス

・重量:225g



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 9.65 cm

奥行 : 28.45 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。