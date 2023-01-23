『シナノ SOFT-G STRONG / 602023 ピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 20時 53分に出品され04月10日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ／ネイビー・ブラウン：85〜100cm・ピンク：75〜90cm（7段階／2.5cm）、グリップ長さ：13.3cm、ゴムチップ底径：3.6cm
パイプ径／上部：2.2cm、下部：1.94cm
重さ／ネイビー・ブラウン：380g、ピンク：390g
材質／シャフト：耐食アルミφ22+φ19.4、グリップ：木製・発泡ゴム
適応ゴムチップ内径／19.4mm
生産国／日本
SGマーク取得商品
メーカー：シナノ
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。
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落札価格7746円
843 入札履歴
終了
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