『寿工芸 寿工芸 コトブキ プロスタイル 300/350SQブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 05時 24分に出品され03月12日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
寿工芸 寿工芸 コトブキ プロスタイル 300/350SQブラック
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :36.4×37×75cm
・本体重量:13kg
【サイズ】
高さ : 14.50 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 13.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
GEX アクアラック ウッド 幅60×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ブラック600BK
¥ 7728
GEX アクアラック ウッド 幅60×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台 ブラウン600BR
¥ 7728
水槽安定マット1800×450mm 10mm厚
¥ 7727
ニチドウ マルチPHメーター
¥ 7725
レッドシー (RedSea) リーフエナジープラス コーラルニュートリション AB+ 1L
¥ 7725
金魚・錦鯉用玉網 カ-9 白 網目1mm 直径27cm 柄長90cm
¥ 7723
スドー メッシュカップ
¥ 7723
カミハタ アーチスライド BS 600 (ベーシックセット)
¥ 7722
寿工芸 寿工芸 コトブキ アクアスタンド450/600ブラック
¥ 7721
GEX アクアラック ウッド 幅60×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ブラック600BK
¥ 7721
レベリングブロックキット、5個のRVリフトブロックトレーラー用キャンピングカー用RV用の頑丈な下部構造
¥ 7720
バイコム 海水用 スーパーバイコム 78 1000ml
¥ 7720
ベルテックジャパン バイオスコール海水用１０００ｍｌ
¥ 7718
テトラ オールグラスアクアリウム520 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7718
GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用
¥ 7718
Tetra テトラ オールグラスアクアリウム420 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7718
寿工芸 寿工芸 コトブキ アクアスタンド450/600ブラック
¥ 7716
アクアシステム バイオバランス 5L
¥ 7715
落札価格7744円
38 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！