『寿工芸 寿工芸 コトブキ プロスタイル 300/350SQブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 05時 24分に出品され03月12日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 寿工芸 コトブキ プロスタイル 300/350SQブラック



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :36.4×37×75cm

・本体重量:13kg



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 13.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。