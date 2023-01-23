『FRUTIONサーフボード用マイクロファイバー生地製ボードケース6.0ショート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 48分に出品され03月16日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FRUTIONサーフボード用マイクロファイバー生地製ボードケース6.0ショート



【商品説明】

・60"（183cm）程度までのショートボード用

・テイル部ドローコード

・ノーズパッド

・フィンガード補強

・鮮やかなプリントを施したマイクロファイバー生地製



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。