『【三分妄想1/3Delusion】しゅごキャラ! 日奈森 亜夢-ひなもり あむ アミュレットダイヤ コスプレ衣装 コスチューム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 18分に出品され04月26日 14時 18分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
注意：
1.「三分妄想1/3Delusion」は弊社代理販売のブランドです。
2.「三分妄想1/3Delusion」の衣装と靴全てオーダーメイド不可＆バラ売り不可の予約制です。一度の予約数量は200着〜600着不定です、初回予約分完売後二次予約が開始します。
3.予約商品の納期は推定納期です、ブランド側の都合により出荷遅れの可能性があります、商品の納期はこちらから変更できません。
4.弊社は複数の店舗を経営しており、商品在庫情報更新遅れの場合もあります、何卒ご容赦を賜りますようにお願い申し上げます。
5.お支払い完了してからこちらが入荷手続きを手配します。
6.通常神の目の電池タイプは1.5センチCR2032リチウムコイン電池です。
お問い合わせとメール返信時間：24時間以内 お週末に頂いたメッセージは月曜日にご連絡させていただきます。予めご了承ください。
営業日時間：平日 10:00〜18:00
メールアドレス：[email protected]
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落札価格7735円
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終了
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