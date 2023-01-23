WellToBe多頭飼いに向け キャットフード 自動給餌器 猫 犬用 wifi スマート自動えさやり器 設定も簡単でした スマホ遠隔操作 タ【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

WellToBe多頭飼いに向け キャットフード 自動給餌器 猫 犬用 wifi スマート自動えさやり器 設定も簡単でした スマホ遠隔操作 タ



【商品説明】

・【2Way電源供給】このWIFI自動給餌器は付属の電源アダプターと乾電池4本の両給電方に支持。停電が発生した場合、自動給餌器の電源は自動的にバッテリーに切り替わります、そのため、電源アダプターとバッテリーを同時に使用することをお勧めします。2種類の電源により、給餌がより安全で確実になります（電池は含みません）

・【2匹の動物同時給餌】アップグレードスマート餌やり器双方向ディストリビューターと2つのステンレス製ボウルを装備、食品を均等に2等分できる同時に2匹または多頭のペットを飼う、ペットの多いご家族に特に適しています。同じボウルの餌を食べるため、2匹のペットが満腹にならないことを心配する必要はも



【サイズ】

高さ : 19.30 cm

横幅 : 25.65 cm

奥行 : 36.07 cm

重量 : 2.43 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。