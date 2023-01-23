『アークライト アウトリブ 完全日本語版 (2-4人用 25-100分 14才以上向け) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 40分に出品され03月08日 01時 40分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アークライト アウトリブ 完全日本語版 (2-4人用 25-100分 14才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・対象年齢 :14才以上



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 29.20 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

アウトリブ

完全日本語版

(2-4人用

25-100分

14才以上向け)

ボードゲーム