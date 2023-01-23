『電波掛け時計 ８角アンティーク 掛け時計 八角形 日本製 電波掛け時計 掛け時計 掛時計 電波壁掛け時計 壁掛け時計 壁掛時計 天然木【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 02時 43分に出品され05月04日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
電波掛け時計 ８角アンティーク
＜商品説明＞
風水からくる8角時計アンティーク調のデザインに連続秒針電波時計です。
オーソドックスな数字が人気です
＜商品詳細＞
サイズ：直径28.5×5.5cm
重量：870(g)
生産国：日本
機能：電波連続秒針
＜ご注意＞
【ハンドメイドについて】手作りの為に、写真と現物とが若干異なる場合がございます。
また、まれに秒単位のずれ・数ミリ単位の文字盤・針のずれが見られる場合がございます。
メーカー1年保証付き。
万が一不具合が発生した際にはメーカーにて修理対応をさせて頂きます。
＜ご案内＞
送料無料(※北海道・沖縄県・離島など一部地域を除く)
＜関連ワード＞
プレゼント ギフト 贈り物 ラッピング ギフトラッピング 贈答 贈答品 のし 熨斗 クロック ウォールクロック 壁掛時計 壁掛け時計 その他
acctim CLOCKS ADDISON ウォールクロック Matt Brass AC29668
¥ 8469
レムノス 掛け時計 アナログ 電波 カンパーニュ 天然木生地 茶 PC10-24W BW Lemnos
¥ 8468
レムノス 掛け時計 トムソン ペーパー アナログ 木枠 灰 NY18-15 GY Lemnos 直径30.5×奥行5.2cm
¥ 8465
リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 デジタル Iroria G カラー グラデーション LED 365色 表示 黒 RHYTHM 8RZ
¥ 8461
リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ 振り子 ソフレール クリスタル 飾り付 連続秒針 白(文字板:薄茶木目) RHYTHM 8
¥ 8459
CITIZEN ( シチズン ) 掛け時計 電波時計 ネムリーナハピネス 木枠 8MY472-006
¥ 8455
壁掛け時計 LED夜の光時計 掛け時計 光る クロック 北欧風 ライト付き リモート 光明 モダン 新築祝い ギフト 電池 スイープ 静か 音がしない おしゃれ
¥ 8451
ダルトン(Dulton) ウォールクロックブリストル S-40 ブラック K725-924BD
¥ 8447
シチズン 掛け時計 電波 アナログ マリアージュ707 置き掛け兼用 木製台座 白 CITIZEN 4RY707-003
¥ 8446
KATOMOKU plywood clock 20 電波時計 スイープ（連続秒針） km-119BLRC φ252mm (ライトブルー)
¥ 8439
KATOMOKU plywood clock 22 電波時計 ピンク スイープ（連続秒針） km-121LPRC φ252mm
¥ 8439
KATOMOKU plywood wall clock 2 電波時計 スイープ（連続秒針） km-42MRC φ252mm
¥ 8439
KATOMOKU plywood wall clock 13 km-84BRC ブラウン 電波時計 連続秒針 φ202mm
¥ 8439
セイコークロック 掛け時計 電波 アナログ 白 KX301H
¥ 8436
リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ ネムリーナM468R 毎正時 時報 付 木 茶 (半艶仕上げ) RHYTHM 4MN468
¥ 8436
リズム(RHYTHM) 掛け時計 金色 Φ33x4.9cm シチズン 電波 アナログ 連続秒針 インテリア 8MY537-018
¥ 8423
レムノス 掛け時計 カンパーニュ エール 温湿度計付 掛け時計 アナログ 木枠 天然色 PC17-05 BW Lemnos茶直径29.4ｃｍ
¥ 8411
レムノス 掛け時計 カンパーニュ エール 温湿度計付 掛け時計 アナログ 木枠 天然色 PC17-05 BW Lemnos茶直径29.4ｃｍ
¥ 8408
落札価格8470円
236 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！