『電波掛け時計 ８角アンティーク 掛け時計 八角形 日本製 電波掛け時計 掛け時計 掛時計 電波壁掛け時計 壁掛け時計 壁掛時計 天然木【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 02時 43分に出品され05月04日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電波掛け時計 ８角アンティーク



＜商品説明＞

風水からくる8角時計アンティーク調のデザインに連続秒針電波時計です。

オーソドックスな数字が人気です



＜商品詳細＞

サイズ：直径28.5×5.5cm

重量：870(g)

生産国：日本

機能：電波連続秒針



＜ご注意＞

【ハンドメイドについて】手作りの為に、写真と現物とが若干異なる場合がございます。

また、まれに秒単位のずれ・数ミリ単位の文字盤・針のずれが見られる場合がございます。



メーカー1年保証付き。

万が一不具合が発生した際にはメーカーにて修理対応をさせて頂きます。



＜ご案内＞

送料無料(※北海道・沖縄県・離島など一部地域を除く)



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